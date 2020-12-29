В хамстве Лежнева увидели пользу для Клычкова

Журналисты рассказали, чем может быть полезен скандальный советник губернатора.

Издание The Moscow Post опубликовало статью, посвященную советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу. По версии журналистов, скандалы, окружающие его, служат просто цели: отвлечь внимание от, возможно, сомнительных схем, которые используют орловские чиновники.

СМИ припомнило Лежневу все основные скандалы со времени его прихода на работу в администрацию Орловской области. Из последнего, — угрозы в адрес орловца Дмитрия Жумика, оставившего в Сети комментарий под постом о дочери Лежнева. При этом издание обращает внимание, что принятый на днях Госдумой закон о штрафах чиновникам-грубиянам обратной силы не имеет, так что Лежневу все его высказывания пока легко сходят с рук.

Вместе с тем издание проводит параллели о «белгородском следе» на Орловщине. Напомним, из Белгорода в регион приехал не только Лежнев, но и глава депздрава Иван Залогин. А с ним – и компания «Р-Фарм», которая «выполнила для его ведомства 888 госконтрактов на сумму 938 млн рублей».

Со ссылкой на Telegram-канал «БелЗдрав» издание напоминает, что Залогин якобы «проделывал подобное» в аналогичном ведомстве в Белгородской области. В то время представителем «Р-Фарм» там была Анна Залогина, его супруга. «Сейчас у фирмы набралось аж 2936 контрактов на 5,1 млрд рублей», — пишет СМИ. А после перехода Залогина в Орловскую область его жена ушла со своей должности и переехала вслед за мужем. «Могут ли супруги лоббировать интересы фармкомпании? Если так, то в курсе происходящего должен быть и Андрей Клычков», — задаются риторическим вопросом журналисты.

Самому губернатору издание записал «в актив» выбор регоператором мусорной реформы компании «Зеленая роща». «Теперь эта фирма будет заниматься отходами десять лет за 8 млрд рублей». – напоминает СМИ. Также журналисты припомнили Клычкову то, что он «всячески защищал от удара» теперь уже бывшего своего зама Дениса Блохина, которого недавно осудили за хищения денег при реконструкции стадиона Ленина в Орле.

— Складывается ощущение, что глава Орловской области занят чем-то другим, а не непосредственным руководством своими подчиненными. Иначе стал бы господин Лежнев себе позволять такое поведение? Впрочем, кажется, что наличие такой скандальной персоны в рядах местной власти может играть на руку губернатору Клычкову. Ведь пока ведь народный гнев направлен на его нерадивого советника, можно под шумок распределять господряды «нужным» фирмам, — подводят итог The Moscow Post.

ИА «Орелград»