За сутки 174 орловца заразились коронавирусом, трое умерли

29.12.2020 | 10:53 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе превысило 21 тысячу

За сутки еще 174 орловца заразились коронавирусом, общее число случаев в регионе достигло 21 014. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

Вместе с тем выздоровели 169 пациентов, количество победивших вирус достигло 19 015. Число летальных исходов достигло 263 (+3).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 105 037, за сутки диагноз подтвердился у 27 002 человек. С начала пандемии выздоровели 2 496 183 пациента, 55 827 умерли.

ИА «Орелград»

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