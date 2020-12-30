Благодаря прокуратуре 114 орловских дольщиков получили жилье

30.12.2020 | 16:38 Новости, Общество

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Застройщик тянул со сдачей дома четыре года.

Ливенские дольщики благодаря прокуратуре получили ключи от квартир, которые ждали четыре года. За это время застройщик успел обанкротиться, но под давление надзорного ведомства дом сдал.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, «Строй-Проект-Сервис» для строительства многоквартирного дома в Ливнах собрал деньги у 114 дольщиков. Общая сумма их взносов – порядка 170 млн рублей. Компания обещала сдать объект в июне 2016 года. Но вместо этого в 2017 году застройщик обанкротился.

— Прокуратура приняла комплекс мер в защиту прав дольщиков, по фактам нарушений неоднократно вносились представления, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Недавно дом сдали в эксплуатацию, сейчас дольщики получают ключи от квартир.

ИА «Орелград»

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