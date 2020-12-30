Еще 177 орловцев заразились коронавирусом, трое умерли

30.12.2020 | 10:40 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе достигло 21 191

За сутки коронавирус подтвердился еще у 177 жителей Орловской области. Общее число случаев в регионе достигло 21 191, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем за день умерли три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 266. Выздоровели 19 197 человек (+182).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 3 131 550, за сутки прибавилось 26 513 пациентов. С начала пандемии выздоровели 2 525 418 человек, умерли 56 426.

ИА «Орелград»

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