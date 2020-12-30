Лучшие елочные игрушки изготовили в орловских колониях

Осужденные приняли участие в новогоднем конкурсе.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, конкурс на лучшую новогоднюю игрушку прошел среди осужденных, отбывающих наказание в режимных учреждениях региона. Он прошел в несколько этапов. Лучшие конкурсные работы были отобраны для участия в финальном этапе. Всего на суд жюри на заключительной стадии было представлено 30 елочных украшений, изготовленных своими руками.

«Для создания творений использовались самые различные материалы, начиная от цветной бумаги, фольги и газет и заканчивая синтепоном, поролоном, тканью и нитками, — рассказали в управлении ФСИН. — При выборе игрушки, многие отдавали предпочтение символу наступающего года, поэтому его можно было увидеть в полном разнообразии. Особенно поразила геометрическая фигура быка, сделанная осужденными ИК-6 в технике паперкрафт».

Сообщается, что поделки оценивались по целому ряду критериев. В результате грамоты получили все участники конкурса.

ИА «Орелград»