На орловских чиновников завели дело из-за долгов за школьное питание

Прокуратура заставила заказчиков выплатить предпринимателям более 100 млн рублей.

В Орловской области прокуратура заставила чиновников расплатиться с предпринимателями, которые поставляли в том числе школьное питание. Из-за «многомиллионных долгов» мэрии Орла возбуждено уголовное дело.

Проверка надзорного ведомства установила, что долги перед поставщиками скопились не только в областном центре, но и Глазуновском, Залегощенском, Болховском и Малоархангельском районах. Речь идет о контрактах на поставку школьного питания, а также обслуживание оргтехники. Ведомство установило, что предприниматели свои обязательства выполнили, но денег не получили.

В пресс-службе облпрокуратуры рассказали, что задолженность перед почти 80 предпринимателями погашена. Общая сумма накопленных чиновниками долгов превысила 100 млн рублей.

Долг мэрии Орла перед поставщиками не уточняется. В прокуратуре назвали его «многомиллионным». По результатам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о халатности.

ИА «Орелград»