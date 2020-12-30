Новогодний стол в Орловской области подорожал на 9,6%

За год стоимость продуктов и алкоголя в регионе значительно выросли.

Цены на традиционные продукты для новогоднего стола в Орловской области заметно выросли по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли эксперты ТАСС на основании данных Росстата. Орловщина оказалась в топ-З регионов, где подорожание стало особенно заметным.

Орловская область заняла второе место среди регионов России, где новогодний стол (с шампанским и крепким алкоголем) за год подорожал сильнее всего. На Орловщине этот рост составил 9,6% (до 6607,5 рубля). На первом месте — Новосибирская область (9,7%, 6741 рубль).

При этом в среднем по стране стоимость набора продуктов для новогоднего стола на семью из четырех взрослых и одного ребенка увеличилась на 4,56%, до 6763 рублей.

Сильнее всего подорожали картофель (28,9%, до 21 рубля за кг), апельсины (24%, до 132 рублей за кг), яблоки (17,2%, до 62 рублей за кг) и огурцы (16,2%, до 54 рублей за кг). При этом стоимость сырокопченой колбасы снизилась на 2,7%, до 491 рубля за кг, кур — на 0,8%, до 142 рублей за кг.

По подсчетам Росстата, стоимость салата «Оливье» в среднем увеличилась в на 6,1%, до 387 рублей. К слову, в «индексе оливье», который составил ТАСС, Орловщина оказалась в середине рейтинга регионов.

ИА «Орелград»