«Орелстрой» поздравил с Новым годом воспитанников детдомов

30.12.2020 | 15:40 Новости, Общество

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Представители компании вручили около 250 сладких подарков.

В преддверии Нового года более двухсот орловских ребят, которые находятся в непростой жизненной ситуации, получили подарки от компании «Орелстрой». Поздравлять воспитанников орловских детских домов стало доброй традицией для строительного холдинга.

В этом году представители компании отвезли порядка 250 сладких подарков в БУОО Орловский кризисный центр помощи женщинам и детям, Специализированный дом-ребенка, Некрасовскую школу-интернат и Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками.

В ПАО «Орелстрой» уверены, что новогодние праздники – это время чудес и исполнения самых заветных желаний. А детям в непростой жизненной ситуации требуется особое внимание и забота в эти дни.

ИА «Орелград»

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