Орловский завод начал поставки высокоточного микроэлектронного оборудования в Великобританию

Завод «Микротензор» с 1980 года производит в Орле уникальные, высоко сложные микроэлектронные тензопреобразователи избыточного давления и силы. Сферы применения тензопреобразователей многообразны: это предприятия нефтегазовой и горнодобывающей промышленности; насосные станции/компрессоры; предприятия коммунального хозяйства, в том числе теплоучет; атомные электростанции; гидравлика/пневматика; спутниковая аппаратура.

На сегодняшний день «Микротензор» сотрудничает с рядом крупных компаний России, также его продукция экспортируется в Казахстан, Беларусь, Германию, Корею, Финляндию, Китай и Индию. В 2020 году завод признали победителем ежегодного регионального конкурса «Экспортёр года». Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Орловской области «Микротензор» стал безусловным лидером в номинации «Самая большая география экспорта» по итогам работы в 2019 году.

Поставки оборудования за рубеж «Микротензор» начал благодаря поддержке регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ). Совместная работа по поиску иностранных партнеров началась в конце 2019 года. При содействии ЦПЭ представители «Микротензора» приняли участие в международной выставке измерительных приборов и автоматики «Miconex», которая проходила в Пекине. Здесь продукцией орловского предприятия заинтересовались несколько потенциальных покупателей. Итогом поездки стало заключение экспортных контрактов с китайскими партнерами и контрагентами из США. В этом году специалисты ЦПЭ помогли предприятию разместиться на крупной международной электронной торговой площадке DTAD. Благодаря этому орловский «Микротензор» начал экспортные поставки своего оборудования в Великобританию.

В региональном Центре поддержки экспорта оказывают комплексную помощь орловским предприятиям в продвижении их товаров и услуг за рубежом. Для малого и среднего бизнеса услуги по поиску новых партнёров и размещению на электронных площадках предоставляются бесплатно. Чтобы найти новые рынки сбыта и начать экспортировать в 2021 году, можно обратится в ЦПЭ по телефонам: +7 (4862) 44-02-65, + 7(962) 477-71-71.

ИА «Орелград»