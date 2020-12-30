В Орле молдаванину-рецидивисту дали пожизненный срок за двойное убийство

Преступник разделался с женой и ее дочерью-инвалидом.

Орловский областной суд вынес приговор жителю Тулы, который убил двух орловчанок. Уроженцу республики Молдова дали пожизненный срок.

Как уже писал «Орелград», жуткое преступление произошло еще осенью 2015 года. Ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, 43-летний мужчина убил свою 52-летнюю сожительницу и ее дочь-инвалида. Следователи установили, что женщину преступник убил прямо у себя дома, в Новомосковском районе Тульской области. По версии следствия, убив мать, он отвез ее совершеннолетнюю дочь-инвалида в Покровский район Орловской области. Здесь он убил девушку в лесополосе и присыпал ветками. А вернувшись домой, вывез труп сожительницы и бросил его у дороги.

Суд приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»