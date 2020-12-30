В Орловской области смертность выросла почти на 7 процентов

Демографическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться.

В Орловской области на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции заметно вырос уровень смертности. Об этом можно судить по оперативным данным, опубликованным в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития региона. Согласно этому документу, в январе-октябре 2020 года в Орловской области продолжился процесс естественной убыли населения — число умерших превысило число родившихся в 2,1 раза.

«Число родившихся в январе-октябре 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года уменьшилось на 233 человека, или на 4,6 процента, и составило 4 836 человек, — следует из бюллетеня. — Количество умерших увеличилось на 629 человек, или на 6,6 процента к январю-октябрю 2019 года, и составило 10 202 человека».

Раньше в какой-то мере восполнять демографическое убытие региону удавалось за счет мигрантов. Однако в этом году, за отчетный период времени, была зафиксирована миграционная убыль населения, которая составила 480 человек. Подсчитано, что в другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 1405 человек больше, чем прибыло в регион. При этом сложилось положительное сальдо международной миграции – плюс 925 человек.

ИА «Орелград»