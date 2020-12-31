Под Орлом в школе после капремонта протекла крыша

Выяснять отношения с подрядчиком пришлось в суде.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению Алексеевской основной общеобразовательной школы, расположенной в деревне Грачевка Должанского района. Иск был предъявлен обществу с ограниченной ответственностью «СтройКомплекс», зарегистрированному в Ливнах. Школа просила обязать ответчика устранить дефекты, обнаруженные после недавно проведенного капремонта, а также взыскать с него причиненный учреждению ущерб в сумме 183,8 тысячи рублей.

Как следует из материалов дела, в апреле 2019 года стороны заключили гражданско-правовой договор о проведении в школе капитального ремонта. Цена договора составила около 3,6 миллиона рублей. Гарантийный срок был установлен на 3 года. По условиям договора, устранение дефектов и недостатков осуществляется подрядчиком за свой счет. Ремонт был завершен в середине октября 2019 года, о чем свидетельствует составленный тогда акт.

Из материалов дела также следует, что представители школы неоднократно уведомляли ответчика о выявленных недостатках. В конце января 2020 года факт некачественного выполнения работ был зафиксирован специальной комиссией. Она осмотрела здание и установила, что в спортивном зале «происходит намокание стен по периметру потолка, в результате которого нарушена покраска стен с образованием плесени». Там же появились вертикальные трещины под оконными проемами.

Также комиссия пришла к выводу, что оконный блок в учительском кабинете требует замены, поскольку лопнуло оконное стекло. Кроме того, требуется «устранение недостатков в открывании дверных блоков в трех классных комнатах». Подрядчику было предложено устранить все эти дефекты, но компания этого не сделала. Школе пришлось обращаться в суд. В июле 2020 года комиссией был составлен акт оценки ущерба от дефектов после капитального ремонта школы, стоимость которого была оценена в 183,8 тысячи рублей. Суд признал требования школы законными и справедливыми и удовлетворил их.

ИА «Орелград»