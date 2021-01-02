Киноа из Перу в Беларусь и Грузию отправили через Орел

2.1.2021 | 12:00 Новости, Общество

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Экзотическое для нас растение было отправлено на экспорт.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, в ушедшем году в Орловской области сотрудниками этого ведомства было проконтролировано 5,6 тонны крупы киноа. Отмечено, что произведена она была в Перу. После проверки в Орловской области ее отправили далее на экспорт – в Беларусь, Грузию и Молдову.

«При проведении энтомологических и гербологических лабораторных исследований карантинных вредных организмов в экспортируемых партиях выявлено не было, — отметили в управлении Россельхознадзора. — Подкарантинная продукция отвечала всем требованиям стран-импортеров, в связи с чем были оформлены фитосанитарные сертификаты».

Для Орловской области киноа – это растение экзотическое. Эксперты говорят, что внешне оно похоже на гречку, а его ближайшим родственником является привычная нам лебеда. Специалисты отмечают, что киноа обладает неплохими целебными свойствами. Например, регулярное употребление этого продукта является хорошей профилактикой остеопороза и артрита.

«Киноа – это однолетнее растение семейства Маревые, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Киноа часто называют андской гречихой или пшеном, но ни к гречке, ни к пшенице киноа не имеет никакого отношения. По вкусу напоминает необработанный рис, что обеспечивает сходство с зерновыми культурами».

ИА «Орелград»

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