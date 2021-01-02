Суд закрыл «кровавую бойню» под Орлом

Деятельность убойной площадки частично приостановлена.

В Орловской области частично приостановлена деятельность убойной площадки, расположенной на территории Ливенского района. Как пояснили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, такое решение было принято судом по мотивам проведенной проверки.

Деятельность площадки приостановлена на 90 суток в части утилизации биологических отходов.

Принадлежит это предприятие местному ИП. Ранее с внеплановой проверкой на него нагрянули инспекторы Россельхознадзора. Они выявили довольно грубые нарушения, которые могли привести к возникновению и распространению опасных заболеваний. Было установлено, например, что утилизация отходов бойни производится в собственном крематоре, который официально не зарегистрирован в госреестре.

Кроме того, «кровь и отходы, образующиеся при убое животных, поступают в выгребную яму, после чего их вывозят и сливают на земельный участок». Также сообщается, что ветеринар, обслуживающий данную убойную площадку, не выдавал заключения об уборке, утилизации или уничтожении биологических отходов.

«Не проводится дезинфекция мест нахождения биологических отходов, контейнеров, инвентаря, инструментов после каждого случая доставки биологических отходов к месту уничтожения, площадки, на которой расположен крематор для утилизации биологических отходов», — добавили в ТУ Россельхознадзора.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Именно его и рассмотрел Ливенский районный суд, принявший решение о приостановлении деятельности площадки.

ИА «Орелград»