Сведения о закупках в Ливнах передали правоохранителям

Нарушения были вскрыты в ходе аудиторской проверки.

Стали известны результаты аудита в сфере закупок за 2019 год и первую половину 2020 года, который был проведен в Ливнах специалистами муниципальной Контрольно-счетной палаты. Проверялись закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города.

Так, при проверке работы этой сферы в 2019 году были выявлены нарушения на сумму 909,3 тысячи рублей: отсутствие обеспечения исполнения контракта и обоснования закупки, нарушения при обосновании закупки и условий реализации контрактов, в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту. Также были вскрыты «недостатки» при приемке и оплате поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, не соответствующих условиям контрактов».

Из отчета КСП следует, что в 2019 году шесть актов, содержащие сведения о нарушении законодательства о контрактной системе, были направлены в правоохранительные органы — по их запросам. В первой половине 2020 года в правоохранительные органы был направлен один акт, также по запросу, содержащий сведения о нарушении законодательства о контрактной системе.

«По результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений были направлены представления о принятии мер к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих», — говорится в отчете аудиторов.

Добавим, что за первое полугодие 2020 года для муниципальных нужд города Ливны было проведено 1911 закупок на общую сумму 246,573 миллиона рублей. При этом конкурентными способами (электронный аукцион, запрос котировок) было размещено 239 закупок на сумму 145,056 миллиона. У единственного поставщика были произведены 1672 закупки на сумму 101,516 миллиона рублей.

ИА «Орелград»