В Орле борцы с коррупцией предали огласке дело о мошенничестве

Жалоба фигуранта дела была обсуждена публично.

Подробности необычного мероприятия приведены на сайте регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Сообщается, что это было заседание автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». В нем принял участие и сам бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин, и представители целого ряда общественных организаций, защищающих интересы орловского бизнес-сообщества.

Собрались же они «с целью проведения публичного обсуждения жалоб на базе общественной и экспертной оценки по действиям, препятствующим нормальному осуществлению предпринимательской деятельности». В частности, были оглашены подробности одной из таких жалоб. Ее автор сомневается в законности возбуждения в отношении него уголовного дела. Из сообщения следует, что данный гражданин возглавляет одно из местных ООО.

Недавно на него завели дело по ч.4 ст.159 УК РФ, то есть по подозрению в крупном мошенничестве. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, данный бизнесмен «подозревается в хищении денежных средств путем заключения предварительных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, предварительных договоров купли-продажи квартирного помещения в указанном строящемся доме, заведомо не намереваясь исполнить обязательства по строительству жилого дома».

Что именно это за дом, в аппарате бизнес-омбудсмена не сообщили. Но отметили, что объект все еще находится в стадии строительства. На данный момент полностью построены три этажа этого дома, возводится четвертый этаж. Также со ссылкой на заявление самого предпринимателя сообщается, что «на строительство дома им уже затрачено средств больше, чем было внесено дольщиками, в том числе вложены личные средства».

Похоже, эта история только начинается. «В заключение мероприятия экспертами были проведены обсуждения сложившейся ситуации для выработки рекомендации», — резюмировали в аппарате бизнес-омбудсмена.

ИА «Орелград»