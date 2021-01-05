Еще 173 орловца заразились коронавирусом, трое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 173

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 22 234, за прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 173 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Также за день умерли три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 280. Выздоровели 19 887 человек (+87 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 284 384, за сутки диагноз подтвердился у 24 246 человек. С начала пандемии в стране выздоровели 2 662 668 пациентов, 59 506 скончались.

ИА «Орелград»