Еще 173 орловца заразились коронавирусом, трое умерли

5.1.2021 | 10:56 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе достигло 173

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 22 234, за прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 173 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Также за день умерли три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 280. Выздоровели 19 887 человек (+87 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 284 384, за сутки диагноз подтвердился у 24 246 человек. С начала пандемии в стране выздоровели 2 662 668 пациентов, 59 506 скончались.

ИА «Орелград»

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