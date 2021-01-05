В Орле опровергли данные о разгроме братской могилы

Следственный комитет начал свою проверку

Орловское отделение «Единой России» опровергло данные о разгроме братской могилы в деревне Грачевка Покровского района. Такое утверждение сделано в ролике, который распространяется в Сети в первые дни нового года.

«Данная информация не соответствует действительности. На этой территории не было братской могилы», — заявили в ЕР.

В партии объяснили, что в 1988 году колхоз «Родина» поставил памятный знак односельчанам, участвовавшим в ВОВ. Перед 70-летием победы памятный знак решили перенести на территорию сельской школы. Депутаты согласовали снос старого мемориала, однако его фрагменты оставались на месте еще пять лет. Уже 4 января их убрали.

Проверку по факту демонтажа памятного знака начал Следственный комитет. Ведомство хочет дать «объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, к компетенции которых отнесены вопросы увековечивания памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны».

ИА «Орелград»