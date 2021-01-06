Программу капремонта в Орле проверят аудиторы

КСП утвердила план своей работы на 2021 год.

Как пояснили в Контрольно-счетной палате Орловской области, план деятельности этого органа на 2021 год был рассмотрен и утвержден на заседании ведомственной коллегии. Он был составлен на основании поступивших из Орловского облсовета народных депутатов поручений, а также из предложений и запросов губернатора.

Всего на текущий год предусмотрено 18 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. Это будет аудит эффективности расходования бюджетных средств в рамках реализации региональных проектов, а также «иных приоритетных направлений расходов областного бюджета». В частности, предусмотрено аудиторское направление, в рамках которого будут проверены расходы областного бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство, ЖКХ, охрану окружающей среды, сельское хозяйство, водное и лесное хозяйство.

Среди запланированных контрольных мероприятий обращает на себя внимание проверка выполнения адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Аудиторам КСП предстоит оценить целевое и эффективное расходование средств областного бюджета, выделенных некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах…».

Эта проверка охватит весь 2020 год, но при необходимости аудиторам разрешено проверять и более ранние периоды. Добавим, что данное контрольное мероприятие пройдет в течение второго и третьего кварталов 2021 года. Кстати, данная проверка будет проведена по поручению регионального парламента.

Кроме того, КСП проверит законность и эффективность расходования средств областного бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды», а также целевое расходование средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

ИА «Орелград»