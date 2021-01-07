Турецкий булгур в Армению продали через Орел

7.1.2021 | 10:40 Новости, Общество

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Орловская область выступила посредником во внешнеторговой цепи.

Из Орловской области на экспорт в две сопредельные страны отправлен турецкий булгур. Как уточнили в территориальном управлении Россельхознадзора, в ушедшем году сотрудники этого ведомства на территории Орловской области проконтролировали 43,5 тонны крупы пшеничной, так называемого булгура. Эта крупа была произведена в Турции, но предназначена для последующей отправки в Беларусь и Армению.

Причина посредничества Орловской области в этой цепи не уточняется. Напомним, что политические отношения Турции и Армении ухудшились на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Впрочем, причины могут быть и сугубо экономические.

«При проведении энтомологических и гербологических лабораторных исследований карантинных вредных организмов в экспортируемых партиях выявлено не было, подкарантинная продукция отвечала всем требованиям стран-импортеров», — рассказали в управлении Россельхознадзор, добавив, что по итогам проверок на все партии были оформлены фитосанитарные сертификаты.

Кстати, булгур – это крупа, полученная из твердых сортов пшеницы. На Ближнем Востоке е производят уже около 4000 лет, причем только в середине прошлого века производство перестало быть ручным и стало промышленным. По мнению экспертов, булгур – это одна из самых полезных для здоровья круп в мир. Она богата витаминами, сложными углеводами, белком и клетчаткой.

ИА «Орелград»

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