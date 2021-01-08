Орловцу пришлось судиться из-за наушников

8.1.2021 | 13:13 Новости, Общество

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Компания-продавец отказалась признавать негодность товара.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области раскрыло детали процесса по делу о защите прав потребителя, который прошел в мировом суде Советского района города Орла. Сотрудники этого ведомства помогли отстоять права местному жителю, получившему некачественный товар. В управлении уточнили, что гражданин приобрел в одном из АО наушники-вкладыши.

Товар оказался некачественным, что выяснилось уже в ходе эксплуатации. Причиной сбоев в работе наушников оказался производственный недостаток. Покупатель обратился к фирме-продавцу с требованием проверить качество товара и вернуть ему деньги, однако его претензия была проигнорирована.

Управление Роспотребнадзора подало иск в защиту прав обманутого потребителя, потребовав взыскать с компании не только деньги, уплаченные за товар, но и неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда и штраф. Иск был удовлетворен. В пользу потребителя было взыскано чуть более 4,4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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