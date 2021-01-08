Орловский город сделает ставку на массовый спорт

Власти Ливен готовы потратить миллионы на обновление спортплощадок.

Администрация города Ливны в обновленной редакции утвердила целевую программу развития физкультуры и спорта, действие которой рассчитано на пять лет. В частности, отредактированы параметры подпрограммы развития инфраструктуры массового спорта в этом городе. Согласно ей, к 2024 году обеспеченность местного населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, должна составить 62,7 процента.

Словом, власти ожидают, что порядка двух третей горожан будут иметь реальную возможность заниматься спортом практически одновременно. Но для этого придется привести инфраструктуру в порядок. На реализацию задуманного власти города выделят из муниципального бюджета 4,75 миллиона рублей. Отметим, это тот редкий случай, когда проект не предусматривает софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов.

«Развитие физической культуры и спорта — это не только улучшение здоровья населения, но и решение проблем, связанных с качеством жизни, — считают авторы программы. — Спорт является средством отдыха и оздоровления различных социальных групп населения и повышения качества жизни. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения».

Из паспорта следует, что состояние современного общества требует возрождения массового спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни. А для этого нужны спортивные площадки, находящиеся в шаговой доступности населения. Сегодня в Ливнах такие площадки расположены, в основном, при школьных дворах. Но они, как подметили местные власти, не обеспечивают потребности в игровом и спортивном оборудовании.

Кроме того, такие площадки морально и физически устарели. По мнению ливенских чиновников, основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию «является повышение уровня благоустроенности спортивных площадок города, строительство новых и ремонт существующих, их поддержание в надлежащем состоянии в рамках подпрограммы».

ИА «Орелград»