В детской больнице «всплыло» орловское мясо с кишечной палочкой

Орловский поставщик продуктов попался на грубых нарушениях.

Управление Россельхознадзора привлекло к ответственности компанию, которая поставляла мясо в бюджетные учреждения Орловской и Брянской областей. Как уточнили в пресс-службе этого ведомства, наказание фирма понесла за грубые нарушения требований техрегламентов.

Проверка прошла в конце декабря 2020 года в соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ. Она была внеплановой и затронула орловскую компанию «Союз Продторг». Основанием для проведения проверки послужила информация, размещенная в системе раннего оповещения «Сирано».

Согласно ей, при анализе проб мясной продукции была выявлена кишечная палочка. Пробы были отобраны от мяса, а именно говядины, которую орловская фирма поставила в Брянскую областную детскую больницу. Сигнал из Брянска и позволил вскрыть нарушения.

Управление Россельхознадзора привело целый список таких нарушений. Прежде всего, на предприятии отсутствует контроль за процессами производства, не проводится качественная мойка и дезинфекция.

«На потолке имеются следы подтеков, отставшей местами побелки, что не исключает возможности осыпания частиц потолка на оборудование и продукцию, — пояснили в ведомстве. — Ножи на момент проверки хранились без специального оборудования, вне специально оборудованного места… Установлен факт совместного хранения в холодильной камере доброкачественного сырья и немаркированной продукции (субпродукты, говядина)».

Кроме того, в смывах, отобранных с поверхностей производственного помещения, была выявлена кишечная палочка. Сообщается, что вся не соответствующая требованиям продукция была помещена на ответственное хранение для последующей утилизации. По результатам проверки компания была оштрафована. Также ей выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»