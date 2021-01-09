Клычков велел готовиться к половодью

Правительство распорядилось начать подготовку к весеннему паводку.

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился обеспечить безопасность населения региона в период предстоящего весеннего половодья 2021 года. Документ также издан «в целях предотвращения и снижения ущерба на территории городских округов и муниципальных районов, объектах экономики и организациях».

Координация действий органов управления и сил Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возложена на руководителя администрации губернатора и правительства региона. Он же должен возглавить областную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Клычков поручил подчиненным запланировать мероприятия по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости населения Орловской области в случае прекращения движения по низководным мостам, затапливаемым в период весеннего половодья, и затопления населенных пунктов.

Профильным департаментам обладминистрации поручено «предусмотреть необходимый комплекс мер по безопасному функционированию социально значимых объектов, в том числе попадающих в зоны возможного затопления». Департаменту здравоохранения надлежит не только подготовить медиков и технику, но и провести поименный учет хронических больных и беременных женщин в зонах возможного затопления и их заблаговременную госпитализацию до наступления весеннего половодья.

Кроме того, в регионе будет проведен осмотр гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных. Экспертам предстоит оценить риски их возможного разрушения.

ИА «Орелград»