Орловский завод отказался выполнить требования прокурора

На нарушении закона попался сахарный завод.

Как пояснили в Орловской транспортной прокуратуре, ответственный сотрудник Залегощенского сахарного завода был привлечен к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Ранее это ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего использование государственного имущества. В частности, проверка коснулась земельных участков, строений, сооружений и зданий, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации и находящихся в аренде у ОАО «РЖД».

«Установлено, что ООО «Залегощенский сахарный завод» не прекращено право собственности на предоставленную администрацией Залегощенского района часть земельного участка, который был выдан администрацией района в отсутствие на то соответствующих полномочий и за пределами имеющейся компетенции, — рассказали в надзорном ведомстве. — Указанный земельный участок полосы отвода железной дороги не освобожден. По периметру данного участка имеется ограждение в виде металлического забора, а сама территория засыпана щебнем».

Директору завода было внесено представление об устранении выявленных нарушений, однако именно оно в установленный законом срок рассмотрено не было. В результате было возбуждено дело по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). Материалы рассмотрел местный суд, который признал вину должностного лица завода доказанной и наказал его штрафом в размере 2000 рублей. После этого, выявленные нарушения были устранены.

ИА «Орелград»