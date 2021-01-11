Орловец заманил даму в гости и напал на нее с топором

На негостеприимного хозяина завели уголовное дело.

В Орловском районе расследуют уголовное дело о разбое. 51-летний мужчина пригласил в гости 38-летнюю даму, а потом напал на нее с топором и ограбил. Гостье пришлось спасаться бегством.

С заявлением в полицию обратилась сама пострадавшая орловчанка. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, женщина пришла в гости к новому знакомому в дом, расположенный в одной из деревень Орловского района. Пара распивала алкоголь, а когда женщина решила, что ей уже пора домой, хозяин жилища внезапно набросился на нее и стал избивать обухом топора. Злоумышленник отобрал у дамы документы, деньги, банковскую карту и сотовый телефон.

Сообщается, что женщина смогла убежать и добраться до соседей злоумышленника, откуда позвонила в полицию.

Негостеприимного хозяина вскоре нашли в соседней деревне. Мужчина все еще был пьян. При нем обнаружился украденный у гостьи телефон, а в его доме – остальное имущество жертвы.

Как выяснилось, подозреваемый в разбое ранее уже был судим. Теперь на него завели новое уголовное дело и взяли под стражу. Ведется следствие.

ИА «Орелград»