Орловскому онкодиспансеру пообещали новый корпус

11.1.2021 | 10:11 Медицина, Новости

Читайте нас в Telegram

В медучреждение уже поступила новая техника.

В орловском онкологическом диспансере может появиться еще один корпус. Об этом в соцсети рассказал губернатор Андрей Клычков. Проект хирургического корпуса, по его словам, уже подготовлен. Финансирование на строительство местные власти планируют получить в «рамках реализации федеральных программ».

Также по информации Клычкова, в медучреждении устанавливают новое оборудование. «Заменен гамма-терапевтический аппарат, эксплуатируемый с 1996 года. На его месте завершен монтаж линейного ускорителя Varian Halcyon стоимостью 149 млн рублей», — рассказал губернатор.

Кроме того, в онкодиспансере подготовили помещение для установки нового мультиспирального компьютерного томографа.

На оснащение медучреждения в 2020 году потратили почти 400 млн рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования