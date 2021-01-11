Орловскому онкодиспансеру пообещали новый корпус

В медучреждение уже поступила новая техника.

В орловском онкологическом диспансере может появиться еще один корпус. Об этом в соцсети рассказал губернатор Андрей Клычков. Проект хирургического корпуса, по его словам, уже подготовлен. Финансирование на строительство местные власти планируют получить в «рамках реализации федеральных программ».

Также по информации Клычкова, в медучреждении устанавливают новое оборудование. «Заменен гамма-терапевтический аппарат, эксплуатируемый с 1996 года. На его месте завершен монтаж линейного ускорителя Varian Halcyon стоимостью 149 млн рублей», — рассказал губернатор.

Кроме того, в онкодиспансере подготовили помещение для установки нового мультиспирального компьютерного томографа.

На оснащение медучреждения в 2020 году потратили почти 400 млн рублей.

ИА «Орелград»