Суд под Орлом гуманно отнесся к нарушителям «ковидных» правил

11.1.2021 | 12:55 Новости, Общество

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Десятки людей в Малоархангельске отделались предупреждениями.

Пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области огласила статистику привлечения граждан к административной ответственности за неисполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в 2020 году. Напомним, период повышенной готовности был введен в Орловской области постановлением правительства региона весной прошлого года.

В сентябре 2020 года в документ были внесены изменения, после чего во всех районах сотрудники полиции начали проводить рейды по «выявлению фактов неисполнения гражданами и организациями обязанности по использованию при входе и нахождении на объектах розничной торговли средств индивидуальной защиты органов дыхания — масок, респираторов или иных средств защиты».

Согласно приведенной статистике, Малоархангельским районным судом с марта 2020 года и по настоящее время рассмотрено 57 дел об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Основной мерой административного наказания в отношении правонарушителей стали предупреждения. Отметим, что санкции статьи 20.6.1 КоАП РФ влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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