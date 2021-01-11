В Орловской области стало меньше сирот в детдомах

Орловские семьи стали чаще усыновлять детей из соцучреждений.

Орловские семьи стали чаще брать на воспитание детей-сирот из соцучреждений. Об этом рассказали в пресс-службе правительство региона. За два года число детей в детдомах сократилось почти на четверть.

Сообщается, что на сегодня в организациях для детей-сирот, а также в учреждениях профобразования обучаются и воспитываются 324 ребенка-сироты.

— Это на 15 % меньше, чем на 1 января 2019 года, и на 26 % меньше, чем на 1 января 2018 года, — рассказали в пресс-службе облправительства. — За последние годы количество детей, учтенных в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и неустроенных на воспитание в семьи, сократилось в 3 раза.

Напомним, решением Орловского облсовета с 2021 года в Орловской области семьи, которые усыновили или взяли под опеку детей-сирот, будут получать те же меры соцподдержки, что и многодетные семьи.

ИА «Орелград»