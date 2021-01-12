Еще 178 орловцев заразились коронавирусом, трое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 23 453

За сутки еще трое жителей Орловской области скончались от коронавируса, общее число летальных исходов достигло 295, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем за день диагноз подтвердился у 178 человек, количество случаев выросло до 23 453. Выздоровели 113 пациентов (20 689 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 448 203, за сутки диагноз подтвердился у 22 934 пациентов в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 2 825 430 человек (+24 755), умерли 62 804 (+531).

ИА «Орелград»