Еще 178 орловцев заразились коронавирусом, трое умерли

12.1.2021 | 10:54 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе достигло 23 453

За сутки еще трое жителей Орловской области скончались от коронавируса, общее число летальных исходов достигло 295, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем за день диагноз подтвердился у 178 человек, количество случаев выросло до 23 453. Выздоровели 113 пациентов (20 689 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 448 203, за сутки диагноз подтвердился у 22 934 пациентов в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 2 825 430 человек (+24 755), умерли 62 804 (+531).

ИА «Орелград»

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