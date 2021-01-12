Евросоюз мощно помог орловскому АПК

Европа поставила в Орловскую область тысячи голов скота.

В минувшем году сотрудники территориального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз на территорию Орловской области более 86 тысяч голов импортных животных и птиц. Такие данные привели в пресс-службе этого ведомства. Уточняется, что всего на территорию региона из стран ЕС было ввезено более 31 тысячи животных и 55 тысяч голов птицы. В частности, «орловское стадо» пополнил крупный рогатый скот из Нидерландов и Дании, а птицу поставила Франция.

«Ввоз животных и птицы осуществлялся строго по разрешению Россельхознадзора и ветеринарно-санитарным документам, подтверждающим эпизоотическое благополучие поголовья, — подчеркнули в ведомстве. — В период карантинирования проведен отбор проб биологического и патологического материала от импортных животных для исследования по программе федерального контроля».

Подобные исследования являются обязательными. Они необходимы для того, чтобы в Россию не были занесены болезни животных из других стран. Пробы были изучены в лабораторных условиях экспертами Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. В результате возбудителей инфекций выявлено не было.

«В настоящее время все карантинные мероприятия выполнены в полном объеме. Животные признаны клинически здоровыми и переданы владельцам для дальнейшего использования», — резюмировали в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»