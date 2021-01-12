Красный мост расширят, но оставят четырехполосным

В мэрии Орла объяснили, чего ждать от реконструкции за 1,4 млрд рублей

Красный мост в Орле после реконструкции станет шире на несколько метров, но вряд ли пропустит больше транспорта, а внешний вид его существенно изменится. За три недели до закрытия основной транспортной артерии города чиновники решили напомнить орловцам, чего стоит ждать от реконструкции объекта стоимостью 1,4 млрд рублей.

Замначальника МКУ «УКС г.Орла» Дмитрий Кузнецов напомнил, что последний раз Красный мост капитально ремонтировали в 1999 году. Однако несмотря на интенсивное движение, после ремонта полос для транспорта на мосту больше не станет.

— Главное изменение, которое ожидает Красный мост, — расширение на 5,48 м. Сейчас его ширина 18 м, а будет — 23,48 м, — уточнил Кузнецов. — После реконструкции предусматривается две полосы движения шириной 4 м с полосами безопасности по 1 м с каждой стороны, а также разделительная полоса шириной 7,5 м, которая находится на одном уровне с проезжей частью и предназначена для устройства трамвайных путей. Эта полоса также будет использоваться для движения автотранспортных средств по трамвайным путям попутного направления. Тротуары — шириной 2,25 м каждый.

На Красном мосту демонтируют железобетонные и металлические конструкции, реконструируют центральную опору и сменят коммуникации.

— Необходимо помнить, что в основе Красного моста лежат опоры Мариинского моста, построенного в конце XIX века и разрушенного немцами при отступлении из города в 1943 году. Это настоящая достопримечательность, объект культурного наследия. Поэтому еще одна важная цель, которая преследуется при реконструкции, — воссоздание исторического облика. Это касается лестничных сходов, арок, опор наружного электроосвещения, — пояснил чиновник.

Кузнецов также уточнил, что гарантийный срок, в зависимости от видов работ, составляет от 4 до 8 лет.

Как уже писал «Орелград», Красный мост будут ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок завершения работ — 18 ноября 2022 года, общая стоимость — 1,416 млрд рублей. Мэрия несколько раз объявляла конкурс по поиску подрядчика на ремонт моста, но в итоге очередной аукцион выиграло ООО «Ремспецмост». Этот же подрядчик ремонтировал мост «Дружба» в Орле, работы по которому официально не приняты до сих пор, хотя движение на объекте пафосно открыли в начале августа 2020 года.

ИА «Орелград»