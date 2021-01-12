В первые дни года на Орловщине изъяли три фальшивые купюры

12.1.2021 | 13:24 Новости, Происшествия

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Правоохранители призывают жителей и сотрудников магазинов быть внимательнее.

С начала года в Орловской области выявили три фальшивые купюры, рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Сообщается, что одну из фальшивок обнаружили в банке. Речь идет о купюре номиналом 1000 рублей. Подделка обнаружилась при пересчете денег, поступивших из супермаркета в Орле. Банкноту отправили на экспертизу. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и сбыте поддельных денег.

На сайте УМВД перечислены основные признаки фальшивок. Ведомство просит граждан и сотрудников сферы торговли и услуг быть более бдительными.

ИА «Орелград»

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