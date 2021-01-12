Власти Орловщины заявили о готовности к зимнему содержанию дорог

Особое внимание чиновники пообещали уделить дорогам к школам.

Орловская область готова к зимнему содержанию автодорог при ухудшении погоды. Такое заявление прозвучало на специальном совещании в обладминистрации.

Сообщается, что ГУП «Дорожная служба» и власти на местах располагают 435 единицами техники. К зиме было заготовлено 132 тыс. тонн пескосоляной смеси. При этом более половины от этого объема уже израсходовали. «Оставшейся части вполне достаточно для своевременного и полного содержания автодорог в зимний период, в том числе при неблагоприятных погодных условиях», — заявил и.о. главы департамента транспорта и ЖКХ Алексей Субботин.

Замгубернатора Вадим Соколов, которые вел совещание, поручил главам районов «усилить контроль» за зимней уборкой автодорог. В том числе – не забывать о противогололедной обработке пешеходных зон, тротуаров, остановочных павильонов. Особое внимание следует уделить школьным маршрутам, отметили в пресс-службе облправительства.

ИА «Орелград»