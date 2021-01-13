Количество умерших от коронавируса орловцев приблизилось к 300

За сутки скончались еще 4 человека.

За сутки в Орловской области скончались еще 4 человека с COVID-19. В регионе зафиксировали 177 новых заразившихся коронавирусом, рассказали в федеральном оперштабе.

Таким образом, число умерших с начала пандемии составило 299. Всего за этот период в регионе заразились 23 630 человек, 20 861 из них выздоровели.

В России за сутки нашли 22 850 новых больных. Всего с начала пандемии заразились 3 471 053 человека. На утро 13 января стало известно о 566 умерших от COVID-19 (63 370 всего), выздоровели 28 658 человек (2 854 088 всего).

ИА «Орелград»