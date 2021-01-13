«Орелстрой» подал заявку на строительство ЖК «Автовокзальный»

При этом холдинг готов сразу, а не после постройки, передать городу квартиры для расселения из аварийного жилья

Строительный холдинг «Орелстрой» подал заявку на конкурс по выбору застройщика для возведения жилого комплекса «Автовокзальный» в Орле. Об этом сообщается на сайте компании.

Участок на улице Автовокзальной разыгрывается по инвестиционной программе. Она позволяет застройщику получить землю в аренду без торгов. Взамен компания должна передать городу не менее 10% площади квартир для расселения из аварийного жилья.

В «Орелстрое» заявили, что готовы выделить квартиры Орлу в ближайшей перспективе. У застройщика есть готовые жилплощади в ЖК «Московский парк» и «Подсолнухи», а также в микрорайоне «Зареченский». В 2021–2022 годах «Орелстрой» введет в эксплуатацию еще несколько домов, часть квартир в которых компания способна передать городу.

«В процессе реализации проекта по комплексному развитию территорий, с учётом специфики регионов, потребностей людей и законов рынка, мы сможем не только решить проблемы орловцев, проживающих в аварийных домах, но и возвести в центре города новые здания комфорт-класса, заменив ими объекты барачного типа и старые «панельки». Современные реалии требуют новых решений, и мы готовы принять активное участие в обновлении города для комфорта его жителей», — говорил ранее Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор «Орелстроя».

В компании напомнили, что в 2020 году компания строила дома в пяти микрорайонах и ЖК Орла. В итоге холдинг ввел в эксплуатацию 89 500 кв. м жилья – это почти половина от годового объема в городе (201 200 кв. м).

История вопроса

Первый конкурс на строительство «Автовокзального» область объявила в ноябре 2020 года. Заявку на него подала компания «Холикон-Инвест». Ее соучредитель Владимир Матвеев – глава застройщика «Холикон-Развитие». Две эти фирмы регулярно выигрывают конкурсы правительства Орловской области.

В начале декабря «Холикон-Инвест» отозвал свою заявку, и чиновники свернули конкурс. Тогда же чиновники заключили, что «рассматриваемая территория имеет довольно сложную конфигурацию и градостроительную ситуацию». Кроме того, рядом с предполагаемой восьмиэтажкой нашлась трансформаторная станция. Однако 21 декабря конкурс объявили вновь. Вполне вероятно, что «Холикон» заявился на него снова.

Это не первый случай, когда «Холикон» и «Орелстрой» претендуют на один и тот же участок. В августе «Холикон-Инвест» и «Жилстрой-Инвест» получили от области разрешение застраивать квартал в черте улиц Холодной и Широко-Холодной в Орле. «Орелстрой» тогда подал заявку, но его не допустили к конкурсу. Чиновники сослались, что холдинг представил проект застройки целого квартала, а не его части.

ИА «Орелград»