Под Орлом в ДТП с фурой погиб мужчина

13.1.2021 | 9:26 Новости, Происшествия

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Авария произошла на трассе Орел-Брянск.

Вчера, 12 января около 19.30 на трассе Орел-Брянск произошла смертельная авария: в столкновении фуры и иномарки погиб 47-летний водитель легкового автомобиля.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. «Фольксваген Поло» двигался со стороны Орла в направлении Брянска. Легковушка выехала на встречную полосу, где и столкнулась с грузовым ДАФ с полуприцепом.

Водитель «Фольксвагена» скончался на месте ДТП, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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