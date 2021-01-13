Подготовка спортсменов и тренеров обойдется Орловщине в 2,9 млрд рублей

Правительство региона переписало условия реализации «спортивной» программы.

В Орловской области правительство в новой редакции утвердило программу развития физической культуры и спорта, действующую с 2017 года. Изменения пришлось вносить после непростого 2020 года, принесшего пандемию коронавируса и спутавшего многие планы. Выполнение нескольких пунктов, касающихся субсидирования программных мероприятий, приостановлено до 1 января 2022 года.

С учетом новых реалий были переписаны и паспорта подпрограмм. Одна из них, в частности, предусматривает развитие в Орловской области спорта высших достижений. Согласно обновленной редакции документа, общий объем ее финансирования превысит 2,9 миллиарда рублей. Большая часть средств должна поступить из федерального бюджета.

Эти деньги должны помочь, помимо прочего, увеличить количество орловских спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России. К 2024 году таковых должно насчитываться не менее 33-х. Также к 2024 году число квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, планируется довести до 625 человек.

Подпрограммой предусмотрены и другие целевые индикаторы. Например, предполагается увеличить долю людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях, до 6,6 процента от общего числа занимающихся физической культурой и спортом.

В спортивных организациях в 2024 году должны будут заниматься не менее 49,5 процента детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет. При этом не менее 70 процентов юных орловцев, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, должны стать спортсменами-разрядниками.

ИА «Орелград»