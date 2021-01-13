В Орле парень угнал машину и ограбил автосервис

13.1.2021 | 11:29 Новости, Происшествия

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Его выдали камеры наблюдения.

В Орле завели уголовное дело на 19-летнего парня. Его заподозрили в ограблении автосервиса и угоне машины. Часть своей добычи он успел сдать в металлолом.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, с заявлением об ограблении владелец автосервиса пришел в полицию в декабре. Мужчина рассказал, что кто-то угнал его Renault, который был припаркован на территории мастерской, а также пропали запасные части.

Украденную машину вскоре нашли на соседней улице. Полицейские возбудили уголовное дело по статье об угоне. Чтобы установить личность преступника, правоохранители изучили в том числе и записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку.

Подозреваемый уже установлен, рассказали в ведомстве. Им оказался 19-летний орловец. Как выяснилось, злоумышленник проник во двор автосервиса, похитил запчасти, а затем загрузил их в автомобиль, который оказался незапертым. Выехав из автосервиса, парень перегрузил запчасти в свою машину, бросив угнанную на улице. Похищенные детали он сдал в пункт приема металлолома. Сколько он выручил за запчасти, в ведомстве не уточнили.

Сейчас предприимчивый орловец находится под подпиской о невыезде. Ведется предварительное расследование.

ИА «Орелград»

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