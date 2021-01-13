Власти снова пообещали открыть Центр ЭКО в Орле

13.1.2021 | 12:44 Медицина, Новости

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Ориентировочно он начнет работать в апреле.

Центр экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Орле начнет работать в апреле. Об этом на брифинге для СМИ 13 января рассказал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

Чиновник напомнил, что центр ЭКО в Орле обещали открыть еще в прошлом году. Но деньги, которые областной бюджет выделил на строительство, из-за пандемии коронавируса перераспределили на другие нужды.

По информации Залогина, центру ЭКО осталось получить разрешительную документацию.

ИА «Орелград»

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