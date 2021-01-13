Власти снова пообещали открыть Центр ЭКО в Орле

Ориентировочно он начнет работать в апреле.
Центр экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Орле начнет работать в апреле. Об этом на брифинге для СМИ 13 января рассказал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.
Чиновник напомнил, что центр ЭКО в Орле обещали открыть еще в прошлом году. Но деньги, которые областной бюджет выделил на строительство, из-за пандемии коронавируса перераспределили на другие нужды.
По информации Залогина, центру ЭКО осталось получить разрешительную документацию.
ИА «Орелград»