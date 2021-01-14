Анонимы оценили поборы с родителей в орловских школах

В регионе подвели итоги мониторинга мнения родителей об услугах школ.

Образовательный портал Орловской области представил отчет о результатах седьмого регионального мониторинга мнения родителей и законных представителей школьников по вопросам оказания платных образовательных услуг. Официально опрос проводится для недопущения незаконных сборов денег с родителей, а также для «информирования родителей о порядке их действий в случае внесения добровольных пожертвований».

Он был проведен Региональным центром оценки качества образования в 10-ти школах Орла, Орловского, Верховского и Ливенского районов. Отметим, что исследование было анонимным. В нем приняли участие 710 человек, в том числе 591 женщина и 119 мужчин. Большинство из них – это люди в возрасте до 35 лет и от 35 до 40 лет. Респонденты этих возрастных категорий проявили наибольшую активность. Кстати, по сравнению с 2019 годом количество мужчин, участвовавших в соцопросе, уменьшилось на 1,5 процента.

«Социальный статус семей практически однородный, 77,5 процента семей являются полными, — отмечают авторы отчета. — Большинство родителей материальное положение оценивают как хорошее – 60 процентов, как удовлетворительное — 39,7 процента, три семьи оценили как неудовлетворительное».

Всего участникам опроса было предложено ответить на 10 вопросов. В частности, родители должны были сообщить, известен ли им телефон или адрес региональной «горячей линии» по вопросам незаконных денежных сборов в школах, размещены ли на официальном сайте школы документ о порядке оказания платных образовательных услуг и образец договора на их оказание, известны ли им платные услуги, оказываемые школой, и другое.

«Результаты анкетирования в целом показывают владение родителями номерами телефонов и электронными адресами «горячих линий» по вопросам незаконного сбора денежных средств», — к такому выводу пришли организаторы мониторинга.

Они отмечают относительно равномерное распределение ответов, но говорят, что при этом «числовые значения ответов на 8 вопросов из 10 уменьшились». Эксперты объяснили это спецификой ситуации, сложившейся в течение всего учебного года из-за распространения коронавирусной инфекции. Напомним, достаточно долгий период времени школьники учились в дистанционном режиме. Очные родительские собрания не проводились, следовательно, и вопросов о «незаконных денежных поборах» стало меньше.

ИА «Орелград»