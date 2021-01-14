Еще 176 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

14.1.2021 | 11:44 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе достигло 23 806.

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 23 806, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 176 пациентов.

Также за день умерли два человека с подтвержденным COVID-19. Количество летальных исходов в регионе достигло 301. Выздоровели 21 037 человек (+176).

В целом по России зафиксировано 3 495 816 случаев коронавируса (+24 763 за сутки). Выздоровели 2 882 044 человека (+27 956), умерли 63 940 (+570).

ИА «Орелград»

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