Еще 176 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 23 806.

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 23 806, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 176 пациентов.

Также за день умерли два человека с подтвержденным COVID-19. Количество летальных исходов в регионе достигло 301. Выздоровели 21 037 человек (+176).

В целом по России зафиксировано 3 495 816 случаев коронавируса (+24 763 за сутки). Выздоровели 2 882 044 человека (+27 956), умерли 63 940 (+570).

ИА «Орелград»