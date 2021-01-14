Орловцев предупредили о частых кражах из гаражей

14.1.2021 | 11:57 Новости, Происшествия

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Полиция призывает владельцев гаражей усилить меры безопасности.

За минувший год в Орле произошло 42 кражи из гаражных кооперативов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области. В новом году к полицейским уже начали обращаться владельцы обворованных гаражей. Стражи порядка предупреждают орловцев о необходимости усилить меры безопасности в ГСК.

В ведомстве рассказали, что неделю назад в полицию обратился 43-летний орловец, из гаража которого украли 4 автомобильных колеса. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется следствие.

В УМВД отмечают, что в большинстве случаев злоумышленники подбирают ключи к замкам, взламывают их.

— Анализ показывает, что практически каждый второй хозяин гаража использует замок устаревшего типа. Практически все гаражно-строительные кооперативы Орла не оборудованы отдельными въездами, шлагбаумами, постами охраны, тем самым отслеживание прибывающего и убывающего на их территорию автотранспорта не ведется, территории ГСК не огорожены и не охраняются, нет освещения и видеонаблюдения. В результате похитители практически беспрепятственно попадают на территории ГСК, — пояснили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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