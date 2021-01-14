Орловщину отнесли к числу регионов с низкой доступностью вакцины от COVID-19

14.1.2021 | 13:51 Медицина, Новости

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Массовая вакцинация россиян должна начаться со следующей недели.

Эксперты фонда «Петербургская политика» провели исследование доступности вакцинации от коронавируса в регионах. По его результатам Орловщина оказалась в числе областей с низкой доступностью вакцины, пишет «Коммерсант».

По информации экспертов, в регионах с низкой доступностью вакцины желающие привиться «ранжированы по профессиональному признаку и сталкиваются с ограничениями из-за возраста, отсутствия препарата, необходимости прикрепления к поликлинике и других факторов». Также в исследовании отмечают «заведомую неравномерность» доступа к препарату, которая зависит от лоббистских способностей конкретных регионов.

К «отличникам» вакцинации «Петербургская политика» отнесла всего пять регионов: Москву, Подмосковье, Сахалинскую область, Ненецкий и Чукотский автономные округа. В трех последних нет ограничений по профессиональному признаку для желающих получить прививку.

Вчера, 13 января стало известно, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется с 18 января.

ИА «Орелград»

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