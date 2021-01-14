Противозаконные сделки с зерном обернулись штрафами на 1,5 миллиона

14.1.2021 | 21:03 Новости, Общество

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Россельхознадзор подвел итоги контроля за оборотом зерновой продукции.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в 2020 году сотрудниками этого ведомства на территории двух указанных регионов было проконтролировано более 3,7 миллиона тонн зерна. Всего за отчетный период времени было проведено 303 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых было вскрыто 240 нарушений. Из них 46 были допущены организациями при реализации зерновой продукции.

По итогам проверок на нарушителей было составлено 104 административных протокола, на основании которых затем были вынесены постановления о привлечении виновных к административной ответственности. Общая сумма наложенных в прошлом году штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.

В ТУ Россельхознадзора уточнили, что из 3,7 миллиона тонн проконтролированного зерна и продукции из него 84 тысячи тонн были выпущены в обращение без оформления деклараций о соответствии. Это означает, что проданное зерно предварительно не прошло необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям Технического регламента по показателям безопасности.

«Кроме того, установлен факт выпуска в обращение на единую территорию Таможенного союза 150 тысяч тонн зерна, используемого для пищевых и кормовых целей, без указания сведений о декларации о соответствии в товаросопроводительных документах, что не обеспечивает прослеживаемость движения данного зерна», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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