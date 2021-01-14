В ОГУ утвердили ректора

14.1.2021 | 12:42 Новости, Образование

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Александра Федотова официально назначили на должность.

Александр Федотов 13 января официально назначен на должность ректора Орловского государственного университета (ОГУ) им. И.С. Тургенева. Об этом сообщил Telegram-канал Минобрнауки РФ.

Как уже писал «Орелград», Александр Федотов возглавил ОГУ в статусе врио в сентябре 2019 года. Его предшественница Ольга Пилипенко избралась депутатом Госдумы, что лишило ее возможности занимать руководящий пост в вузе. В октябре 2020 года Федотов выиграл выборы на пост ректора ОГУ, набрав 90% голосов.

Александру Федотову 49 лет, он уроженец Орла. Имеет степень кандидата экономических наук, доцент, почетный работник сферы образования РФ.

ИА «Орелград»

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