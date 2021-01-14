В Орле чиновников и депутатов подвергнут проверкам

Городская КСП утвердила план своей работы на 2021 год.

Контрольно-счетная палата города Орла опубликовала план своей деятельности на 2021 год. Он оказался весьма насыщенным. В частности, серьезные испытания ожидают множество орловских чиновников и депутатов. Так, уже в первом квартале текущего года аудиторы предполагают провести внешнюю проверку бюджетной отчетности Орловского городского Совета народных депутатов за 2020 год. Соответствующее решение было принято на заседании ведомственной коллегии.

Кроме того, на первый же квартал запланированы внешние проверки бюджетной отчетности администрации города Орла, а также ее финансово-экономического управления, управления градостроительства, управления муниципального имущества и землепользования, управления культуры, управления образования, управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта и управления городского хозяйства и транспорта.

Планом предусмотрено и проведение внешней проверки бюджетной отчетности Муниципальной избирательной комиссии города Орла за 2020 год. Не забыла Контрольно-счетная палата и про саму себя – аналогичная внешняя проверка затронет ее собственную прошлогоднюю бюджетную отчетность.

ИА «Орелград»