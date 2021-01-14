В Орле не планируют увеличивать творческие стипендии

Орловским писателям и артистам не стоит ждать роста бюджетной поддержки.

Правительство Орловской области обновило условия государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов». Она начала действовать в 2020 году. В ее состав входит более десятка подпрограмм. В рамках этой же программы в Орловской области ряд творческих граждан получает социальные выплаты за счет средств областного бюджета.

Судя по обновленной версии программы, представителям творческой интеллигенции не стоит в ближайшее время рассчитывать на увеличение уровня бюджетной поддержки. Как минимум в 2021 и 2022 годах он останется на уровне прошедшего 2020 года. Так, в регионе выплачиваются стипендии губернатора для молодых одаренных артистов. Их получают 12 человек, отобранных специальной комиссией. Размер стипендии составляет 5 тысяч рублей в месяц. Количество получателей и величина выплат останутся такими же и в ближайшие два года.

На прежнем уровне планируется сохранить и другие меры адресной поддержки творческих орловцев. Так, в 2021 и 2022 годах, как и в 2020-м, стипендии в размере 10 тысяч рублей ежемесячно будут получать орловские писатели. Они полагаются членам общественных организаций писателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Стипендии губернатора художникам, членам Орловской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», составят 5 тысяч рублей в месяц, а получать их будут 10 человек. Также программой предусмотрена адресная поддержка артистов областных театров, уже вышедших на пенсию и больше не работающих. Из бюджета региона им будут выплачивать по 1,1 тысячи рублей в месяц, а счастливыми обладателями этих выплат будут по три человека ежегодно.

ИА «Орелград»