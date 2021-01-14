В Орле сбили девушку на «зеленом» светофоре

Авария произошла в разгар вчерашней метели.

Вчера, 13 января в центре Орла машина сбила 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария произошла в разгар метели. На фото с места ДТП видно, что асфальт на дороге покрыт снегом.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем сбившего девушку «Фольксвагена Джетта» был 37-летний водитель. Мужчина ехал по улице Октябрьской со стороны Полесской в направлении Пионерской. Девушка переходила дорогу в районе дома №35 по Октябрьской.

Сообщается, что в результате ДТП пешеход получила травмы, но от госпитализации отказалась.

ИА «Орелград»