В Орле сбили девушку на «зеленом» светофоре

14.1.2021 | 9:28 Новости, Происшествия

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Авария произошла в разгар вчерашней метели.

Вчера, 13 января в центре Орла машина сбила 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария произошла в разгар метели. На фото с места ДТП видно, что асфальт на дороге покрыт снегом.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем сбившего девушку «Фольксвагена Джетта» был 37-летний водитель. Мужчина ехал по улице Октябрьской со стороны Полесской в направлении Пионерской. Девушка переходила дорогу в районе дома №35 по Октябрьской.

Сообщается, что в результате ДТП пешеход получила травмы, но от госпитализации отказалась.

ИА «Орелград»

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