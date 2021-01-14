В Орловской области украинцам окажут медицинскую помощь

Правила оказания помощи переселенцам из Украины продлили на один год.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления бюджетным медучреждениям субсидий на компенсацию расходов. Речь идет о затратах на оказание медицинской помощи гражданам Украины и людям без гражданства, постоянно проживавшим на Украине, вынужденно покинувшим ее территорию и прибывшим в Орловскую область в экстренном массовом порядке. Документ также предусматривает возмещение медикам расходов на проведение украинцам прививок, включенных в профилактический календарь по эпидемическим показаниям.

По решению властей региона действие этих правил продлено на 2021 год. Изначально порядок был рассчитан на 2015-2020 годы. Собственно говоря, он и действует с 2015 года. Принятие этого документа, напомним, было связано с усложнением ситуации на востоке Украины, в результате чего в Россию фактически бежали тысячи жителей этой страны. Орловская область в числе прочих регионов гостеприимно их приняла.

Что касается самого порядка предоставления субсидий медицинским учреждениям, то он не изменился. Главным распорядителем бюджетных средств остается департамент здравоохранения Орловской области, а сами средства в регион поступают из федерального бюджета. Объем субсидии определяется департаментом здравоохранения в каждом конкретном случае. Он включает в себя компенсацию расходов по скорой и специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной, а также первичной медико-санитарной помощи, оказанной гражданам Украины.

ИА «Орелград»